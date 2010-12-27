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Власти Петербурга собираются занять для бюджета около 25 млрд
Сегодня, 17:15
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IRINA_CHALKINA

Власти Петербурга собираются занять для бюджета около 25 млрд

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Комитет рассчитывает одолжиться на 10 млрд меньше запланированного.

Во вторник. 1 октября. стало известно о том, что Смольный намерен  занять для бюджета около 25 млрд. Об этом сообщил глава комитета финансов  Алексей Корабельников.

Глава комитета финансов Петербурга отметил, что ранее планировалось одолжить 35 млрд, но в итоге Смольный принял решение попросить на 10 млрд меньше запланированного.

Корабельников рассказал, что, в соответствии с корректировкой бюджета, адресная инвестиционная программа города на Неве сократилась на 16,8 млрд рублей.

Ранее мы сообщали о том, что Смольный выделит на поддержку негосударственных театров 30 млн.

Фото:pixabay

 

Теги: новости спб, общество, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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