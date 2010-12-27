Власти Петербурга собираются занять для бюджета около 25 млрд

Комитет рассчитывает одолжиться на 10 млрд меньше запланированного.

Во вторник. 1 октября. стало известно о том, что Смольный намерен занять для бюджета около 25 млрд. Об этом сообщил глава комитета финансов Алексей Корабельников.

Глава комитета финансов Петербурга отметил, что ранее планировалось одолжить 35 млрд, но в итоге Смольный принял решение попросить на 10 млрд меньше запланированного.

Корабельников рассказал, что, в соответствии с корректировкой бюджета, адресная инвестиционная программа города на Неве сократилась на 16,8 млрд рублей.

Ранее мы сообщали о том, что Смольный выделит на поддержку негосударственных театров 30 млн.

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