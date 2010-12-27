Смольный выделит на поддержку негосударственных театров 30 млн

Средства пойдут на проведение культурных мероприятий.

Во вторник, 1 октября, стало известно о том, что власти Северной столицы выделят на поддержку негосударственных театров 30 млн. Сообщает пресс-служба администрации города.

В ведомстве заявили, что субсидии могут получить лишь те театры, которые осуществляют не менее 275 показов драматических спектаклей за год. Власти Петербурга направят деньги на проведение культурных мероприятий.

Соответствующие субсидии предоставляются с 2017 года.

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