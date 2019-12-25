Автопарк "Пассажиравтотранс" пополнят четыре автобуса на сжиженном природном газе

По условиям закупки, техника должна прибыть в Петербург в декабре 2021 года.

Петербургский городской автопарк пополнят четыре автобуса на сжиженном природном газе. Об этом сообщил комитет по транспорту.

"Пассажиравтотранс" приобретет четыре автобуса большого класса на сжиженном природном газе. Начальная цена партии составляет 66 миллионов рублей. По условиям закупки, техника должна прибыть в Петербург в декабре 2021 года.

Салон вместит не менее 86 человек, количество мест для сидения составит не менее 26. Также автобус должен быть приспособлен для нужд маломобильных пассажиров, иметь современные системы оплаты проезда, зарядки для мобильных устройств.

Сегодня по маршрутам "Пассажиравтотранса" уже курсируют 229 автобусов на компримированном природном газе, а также 10 автобусов с электрическим двигателем. В этом году ожидается прибытие 20 автобусов на метане, закупленных предприятием ранее.

Ранее в Петербурге отменили выставку троллейбусов на площади Островского.

Фото: Piter.tv