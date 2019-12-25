Городская администрация отреагировала на слухи о принуждении регистрироваться на Госуслугах

До этого ЦИК получил жалобы, что власти города заставляют регистрироваться на портале.

В четверг, 4 июня, стало известно, что вице-губернатор Ирина Потехина отреагировала на слухи об обязательной регистрации на портале Госуслуг. Об этом сообщили СМИ.

Потехина отметила, что город еще не получал разрешение для голосования, поэтому принудительной регистрации со стороны властей быть не могло. Однако она отметила, что большая часть из них уже зарегистрированы на портале (более 70% от всех работающих граждан).

До этого председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что ЦИК получил несколько обращений, что власти Петербурга заставляют бюджетников регистрироваться на портале госуслуг, чтобы потом те проголосовали по поправкам к Конституции.

Напомним, что голосование пройдет 1 июля. Часть регионов получат разрешение провести голосование в электронной форме.

Ранее мы писали, что ЦИК не разрешил Петербургу проводить электронное голосование по поправкам в Конституцию.

Фото: kremlin.ru