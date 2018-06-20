Петербург выкупит "Подвиг" у Колпино за 100 миллионов рублей

Коллектив собственников до конца 2019 передаст в безвозмездную в собственность города оборудование, а с 2020 Петербург начнет выкупать здание в рассрочку.

Здание кинотеатра "Подвиг" в Колпино, в будущем перейдет в собственность Санкт-Петербурга. Предположительная сумма, за которую город выкупит здание, 100 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Коллектив собственников до конца 2019 передаст в безвозмездную в собственность города оборудование, а с 2020 Петербург начнет выкупать здание в рассрочку.

Кинотеатр был открыт 29 декабря 1985 года в честь 40-летия Победы. Там есть два зрительных зала, фойе, кафе, отдельное помещение для мероприятий, гараж и электрическая подстанция. В 2011 в кинотеатре появилось новейшее цифровое оборудование. В 2015 собственникам стало очень трудно содержать здание только за счет продажи билетов.

После перехода здания в собственность Петербурга, здесь может появиться городской культурно-досуговый центр с кинотеатром.

Ранее на Piter.TV: В Выборге продали бывший кинотеатр "Родина" за 22 миллиона рублей.

Фото: Кинотеатр "ПОДВИГ" (официальная группа)/ ВК