В Выборге продали "Родину" за 22 миллиона рублей

Некогда действующий кинотеатр "Родина" ушел с молотка за 22,1 миллиона рублей.

В минувший понедельник, 15 апреля, В Выборге ушло с молотка здание некогда действующего кинотеатра "Родина". Как информирует сетевой портал "Недвижимость и строительство Санкт-Петербурга" кинотеатр продали вместе с прилегающей земельной территорией за цену вдвое ниже изначально указанной.

Лот приобрел петербургский предприниматель и ресторатор Сергей Симарев - он известен как владелец сети ресторанов "Токио-Сити" и нескольких других. Кинотеатр продавали последством публичного предложения - это означает, что цена объекта понижалась с каждым новым предложением. Изначальная цена здания была 48,8 миллиона рублей. Симарев приобрел его за 22,1 миллиона рублей.

Также отмечается, что само здание находится в крайне плохом состоянии и ремонту не подлежит. Также "Родина" не является объектом культурного наследия, поэтому новый владелец может снести здание полностью и построить на его месте любой объект.

Источник: сетевой портал "Недвижимость и строительство Санкт-Петербурга"