В Ленобласти один бомж порезал другого за растрату общего бюджета

Мужчина перерезал своему другу горло, но тот успел самостоятельно добраться до медицинского учреждения неподалеку, где ему оказали помощь.

СК завершил следствие по делу в отношении бездомного, который пытался убить своего товарища. Об этом сообщили в в пресс-службе Ведомства.

Как оказалось, 31-летний бездомный ударил ножом в горло своего собутыльника, потому что тот растратил деньги, которые они получили от продажи совместно собранного металлолома.

Пстрадавший товарищ успел самостоятельно добраться до больницы, где ему оказали помощь.

Инцидент произошел накануне, на улице Мира в заброшенном здании кинотеатра "Родина" в Выборге.

Отметим, что обвиняемый ранее был судим.

Уголовное дело направлено в суд.

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