В прошлом году в городе отремонтировали 236 километров трубопроводов.

Как стало известно во вторник, 26 мая, город выделит 3 миллиарда на реконструкцию теплосетей в 2020 году. Об этом сообщил губернатор Петербурга на совещании, посвященном окончанию отопительного сезона в городе.

В прошлом году специалисты отремонтировали на 20% теплосетей больше, чем годом ранее, а именно 236 километров трубопроводов. Технологические нарушения на теплосетях снизились на 15%, если сравнивать с прошлым годом. Также на 25% снизилось число отключений тепла в многоквартирных домах.

Ранее мы писали, что очистные сооружения в Выборге станут крупнейшими в регионе.

Фото: gov.spb.ru