Как стало известно во вторник, 26 мая, город выделит 3 миллиарда на реконструкцию теплосетей в 2020 году. Об этом сообщил губернатор Петербурга на совещании, посвященном окончанию отопительного сезона в городе.
В прошлом году специалисты отремонтировали на 20% теплосетей больше, чем годом ранее, а именно 236 километров трубопроводов. Технологические нарушения на теплосетях снизились на 15%, если сравнивать с прошлым годом. Также на 25% снизилось число отключений тепла в многоквартирных домах.
Ранее мы писали, что очистные сооружения в Выборге станут крупнейшими в регионе.
Фото: gov.spb.ru
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