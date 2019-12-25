Очистные сооружения в Выборге станут крупнейшими в регионе

Это произойдет после реконструкции.

Очистные сооружения в Выборге реконструируют, сообщила пресс-служба регионального правительства.

После завершения работ качество питьевой воды повысится для 80 тысяч жителей Выборга, а также для городских предприятий и организаций. Мощность сооружений составит 40 тысяч кубометров в сутки.

Сообщается, что работа над проектом завершится в IV квартале 2020 года, строительно-монтажные работы займут около полутора лет и их планируется начать в I квартале 2021 года.

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