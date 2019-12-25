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В среду днем город сковали 7-балльные пробки
Сегодня, 16:05
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smirenny

В среду днем город сковали 7-балльные пробки

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По всей видимости, горожане готовятся к праздникам.

До новогодних праздников осталось всего ничего: в четыре часа дня в среду, 30 декабря, Петербург уже сковали 7-балльные пробки. Усугубится ли ситуация в час-пик, пока неизвестно. 

Судя по данным сервиса "Яндекс.Карты", несладко приходится водителям на Ленинском и Непокоренных проспектах, Выборгской и Ушаковской набережной. Красным цветом окрасилась также Кантемировская улица, Песочная набережная, Чкаловский проспект, Большой проспект Петроградской стороны, Каменоостровский проспект и другие. 

Ранее мы писали, что банда воров предстанет перед судом за угон иномарок на сумму свыше 7 млн рублей.

Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

Теги: пробки, серьезные пробки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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