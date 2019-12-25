В Смольном рассказали, как будут бороться с ростом цен на хлеб

Общая поддержка производителей оценивается в 56 млн рублей.

Петербург из федерального бюджета получит деньги для поддержки предприятий хлебопекарной промышленности. Средства из межбюджетного трансферта направят для того, чтобы не допустить повышения цен на хлеб и хлебобулочные изделия со сроком годности менее 5 суток. Об этом 22 апреля.

Таким образом город компенсирует предприятия часть затрат на производство товаров. Размер субсидии составит 49 250 тыс. рублей. Петербург дополнительно выделит на поддержку "хлебной" сферы еще 7000 тыс. рублей.

В прошлом году подобный механизм показал свою эффективность при значительном росте себестоимости производства товара.

Ранее Роспотребнадзор напомнил петербуржцам, как и где хранить хлеб.

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