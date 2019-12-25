Город поддержит рублем компании, которые будут участвовать в международных выставках

Субсидии будут предоставлены в текущем году.

В четверг, 27 августа, стало известно, что Смольный поддержит петербургские предприятия, которые будут участвовать в международных выставках.

Субсидии промышленным компаниям предоставят в текущем 2020 году. Соответствующее постановление подписал губернатор Петербурга. Город возместит средства, которые были потрачены не только на международные выставки, но и на экспорт товаров в период с сентября 2018 года по сентябрь 2020 года. Максимальная сумма субсидии составит 750 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что Смольный прокомментировал ситуацию с питанием школьников в Петербурге.

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