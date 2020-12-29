Город начинают украшать ко Дню Ленинградской победы

Первые украшения уже 20 января появятся на Невском, Лиговском и Суворовском проспектах.

Улицы и площади Петербурга начинают оформлять к празднованию 77-й годовщины полного освобождения города от фашистской блокады. Первые украшения уже 20 января появятся на Невском, Лиговском и Суворовском проспектах. Оформление завершится 25 января. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга.

В Ленинград пришла победа, в которую верили и которую ждали. Наш город должен встретить эту дату в праздничном и торжественном убранстве. Александр Беглов, глава Петербурга

Плакаты и другие праздничные атрибуты появятся на площади Победы, появятся на проспектах Непокорённых и Пискаревском. Всего по городу развесят 2610 флагов, знамен, баннеров.

Также на станциях, в вестибюлях и вагонах Петербургского метрополитена появятся более 700 поздравительных материалов.

Проезд в транспорте Петербурга и Ленобласти для ветеранов сделают бесплатным на четыре дня.

Фото: Piter.tv