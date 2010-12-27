Город на Неве ждет фестиваль Самбо

Губернатор Георгий Полтавченко обсудил развитие такого спорта, как самбо в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Заседание проходило в школе Высшего спортивного мастерства, по адресу Каменноостровский, 68. На совете подвели итоги за полгода и сотавили план развития самбо до 2024 года.

Одним из главных вопросов на заседании стал вопрос о праздновании 80-летия самбо в Петербурге. По предварительным данным, планируется фестиваль. Также губернатор предложил провести в школах дни истории этого вида спорта.

Известно,что Петербург показывает неплохие успехи в популяризации такого вида спорта, как самбо. Напомним, что с 2013 года в городе активно действует проект "Самбо – в школы Санкт-Петербурга". Програма уже коснулась 113 школ Северной столицы. Благодаря такому нововведению любой школьник может заниматься советским видом спортивного единоборства прямо на уроках физкультуры и в дополнительные дни в школе.

Ранее мы писали о том, что на Подвойского появится новый спортивный комплекс‍.

Фото:Федерация самбо в Санкт-Петербурге/ВК