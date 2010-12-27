На Подвойского появится новый спортивный комплекс‍

В здании предусмотрят залы для самых популярных в Петербурге видов спорта.

В Невском районе по улице Подвойского появится новый спортивный комплекс. На данный момент администрация разыскивает подрядчика, который займется созданием физкультурно-оздоровительного объекта. На эти нужды город выделит 12 миллионов рублей. На проектирование уйдет два года.

По сведениям от чиновников, в здании будет находиться универсальный зал для мини-футбола, баскетбола и гандбола. Также предусмотрены отдельные помещения для волейбола, баскетбола, зал для самбо, дзюдо и греко-римской борьбы, аэробике.

Комплекс появится недалеко от станции метро "проспект Большевиков".

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