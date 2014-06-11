Город Аша в Челябинской области частично затопило из-за паводка

Информация о пострадавших непоступала.

Город Аша в Челябинской области частично затопило из-за весеннего паводка. В местной администрации отметили, что река Сим вышла из своих берегов. В настоящее время популярная у водителей объездная дорога "Аша — Миньяр" у федеральной трассы М-5 полностью закрыта. Подтопленными считаются два местных микрорайона. На месте происшествия работают экстренные службы. По социальным сетям распространяются кадры того, что проезд по участку затруднен даже для специальной техники, такой как пожарные машины. А от легковых автомобилей на поверхности воды остались только крыши.

Во время ледохода к северу от города Аши на реке Сим образовался затор. В результате водой накрыло расположенные на северо-востоке города поселки Чапаевский и Козинский. Затонула и улица Октябрьская, которая переходит в дорогу регионального значения. В окружном отделе ГО ЧС уведомили жителей региона о том, что на затопленных территориях проводятся подворовые обходы. Дополнительно спасателями готовится возможная эвакуация населения. Сейчас в гостинице "Аша" подготовлен пункт временного размещения людей. Сведения о пострадавших пока что не поступали.

Ранее данный паводок уже затронул жилые дома, расположенные в южной части Челябинской области. Из-за потока воды в некоторых поселках властями твакже были открыты пункты временного размещения.

В Тюменской области возникла угроза рекордного по уровню воды паводка.

Фото и видео: Уездный репортер