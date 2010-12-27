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Горизбирком Петербурга зарегистрировал трех кандидатов в губернаторы
Сегодня, 19:06
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lesjasap

Горизбирком Петербурга зарегистрировал трех кандидатов в губернаторы

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Заявки подали 28 кандидатов.

Городская избирательная комиссия Петербурга зарегистрировала на выборах губернатора трех кандидатов. На данный момент проверку прошли спикеры ЗакСа Михаил Амосов и Надежда Тихонова, а также режиссер Владимир Бортко. 

Отметим, что порог для признания кандидатуры на выборах составлял 155 голосов. Тихонова подала списки с 162 подписями избирателей, Амосов собрал 160 подписей, а Бортко - 161 голос. Известно, что Олег Капитонов не смог преодолеть барьер. Он принес в Горизбирком на 8 подписей меньше необходимого порога. Днем 6 июля еще трое кандидатов получили отказ по схожей причине. В общей сложности документы поданы 28 петербуржцами.

На данный момент сведений о регистрации врио губернатора в перечень кандидатов на сентябрьских выбора еще нет. 

Ранее Piter.tv писал о том, что Смольный внес правки в закон, касающийся жителей блокадного Ленинграда.

Фото: Piter.tv

Теги: владимир бортко, выборы губернатора, горизбирком, михаил амосов, надежда тихонова
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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