Горизбирком Петербурга зарегистрировал трех кандидатов в губернаторы

Заявки подали 28 кандидатов.

Городская избирательная комиссия Петербурга зарегистрировала на выборах губернатора трех кандидатов. На данный момент проверку прошли спикеры ЗакСа Михаил Амосов и Надежда Тихонова, а также режиссер Владимир Бортко.

Отметим, что порог для признания кандидатуры на выборах составлял 155 голосов. Тихонова подала списки с 162 подписями избирателей, Амосов собрал 160 подписей, а Бортко - 161 голос. Известно, что Олег Капитонов не смог преодолеть барьер. Он принес в Горизбирком на 8 подписей меньше необходимого порога. Днем 6 июля еще трое кандидатов получили отказ по схожей причине. В общей сложности документы поданы 28 петербуржцами.

На данный момент сведений о регистрации врио губернатора в перечень кандидатов на сентябрьских выбора еще нет.

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Фото: Piter.tv