Горизбирком получил 326 миллионов рублей на проведение голосования по Конституции

Еще 24 млн ГИК намерен запросить у губернатора.

Петербургская избирательная комиссия потратит на проведения общенародного голосования по поправкам в Конституцию порядка 326 миллионов рублей. Об этом сообщила замглавы Горизбиркома Алла Егорова на заседании 19 марта.

На работу самого ГИКа выделили 28 миллионов рублей, оставшиеся деньги – на нижестоящие комиссии. Егорова подчеркнула, что средства, выделенные Центральным избиркомом, не включают некоторые расходы и услуги, например, разъяснительные и агитматериалы. ГИК намерен запросить дополнительные 24 млн у губернатора Александра Беглова, чтобы отправить их на материалы, а также трансляции в общественном транспорте.

Напомним, что всероссийское голосование по Конституции состоится 22 апреля, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Ранее мы писали, что довыборы в ЗакС на место умершего депутата пройдут в Петербурге в начале июня.

Фото: Google-карты