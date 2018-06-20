Видео: На Белградской улице сгорела квартира

На месте происшествия стоит реанимация, работают пожарные.

Днем 2 апреля на Белградской улице, в доме №24 сгорела квартира. В сети появились фотографии с места происшествия.

На снимках видно, что сильно пострадал балкон, обуглились пластиковые окна. По словам очевидцев, огонь был потушен. Сейчас из квартиры на четвертом этаже выбрасывают сгоревший мусор.

На месте происшествия стоит машина реанимации, работают пожарные. О пострадавших сведений нет.

Ранее мы писали, что в академии имени Можайского прогремел взрыв: пострадали четыре человека.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Видео: Piter.TV