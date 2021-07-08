Гордон пришел в ужас от состояния украинских поездов

Журналист оценил имущество государственного железнодорожного перевозчика "Укрзализныця".

Украинский журналист Дмитрий Гордон пришел в ужас от состояния местных поездов. Он раскритиковал состояние перевозчика "Укрзализныця" в эфире телеканала "Украина 24". По мнению гостя программы, до сих пор "в цивилизованной европейской стране" большинство железнодорожных составов не оснащено кондиционерами. При этом государственная компания, которая должна приносить доход стране, является убыточной.

Люди мучаются, ездят в таких поездах, без кондиционеров поезда нагреваются до 44 градусов внутри. То, что происходит в "Укрзализныце" - это ворье на ворье, это ужас. Перевозки резко сократились, пути разбиты, не справляются с потоком, надо менять, поезда – сплошная рухлядь. Дмитрий Гордон, украинский журналист

По словам эксперта, аудиты из Верховной Рады заявили, что "Укрзализныци", находится практически на грани дефолта, а все ее имущество либо распродано, либо украдено, либо изношено. При этом в элитных составах, таких как "Интерсити", в первом классе на весь вагон пахнет туалетом.

Напомним, что большей части подвижного состава Украины от 30 до 53 лет. Вагоны были изготовлены еще в советское время, а сейчас подлежат утилизации.

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Видео: Youtube/Україна 24