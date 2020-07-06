Гора Маттерхон в Альпах покачивается раз в две секунды

Люди не чувствуют вибрацию горы.

Гора Маттерхорн в Альпах, высота которой составляет 4478 метров, находится в движении, она мягко покачивается взад и вперед раз в две секунды, выяснили исследователи. Статья была опубликована в журнале Earth and Planetary Science Letters.

Отмечается, что стимулируется "покачивание" сейсмической энергией на Земле, которая исходит от мирового океана, землетрясений, а также деятельности человека.

В исследовании говорится, что люди не могут почувствовать эти вибрации, однако с помощью специальных приборов их обнаружить удалось. Оказалось, что на вершине движение было сильнее примерно в 14 раз. Ученые отметили, что Маттерхорн не является уникальной горой, поэтому ожидается, что многие горы будут вибрировать аналогичным образом.

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