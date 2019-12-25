Google выпустил дудл, посвященный ученой Наталье Бехтеревой

7 июля нейрофизиологу исполнилось бы 96 лет.

Во вторник, 7 июля, компания Google запустила на стартовой странице поисковой системы новый дудл. Логотип посвящен 96-летию со дня рождения советского и российского нейрофизиолога Натальи Бехтеревой.

На картинке изображено лицо ученой, буквы Google выполнены в виде нейронов.

Наталья Бехтерева родилась 7 июля 1924 года в Ленинграде. Она внесла неоценимый вклад в мировую традицию изучения мозга человека. В период с 1990 по 2008 гг. работала на должности научного руководителя Института мозга человека РАН. При ее участии была создана новая ветвь неврологии и нейрохирургии — стереотаксическая неврология.

Наталья Петровна скончалась 22 июня 2008 года в больнице Святого Георга в Гамбурге после продолжительной болезни. Ей было 83 года. Похоронена на кладбище в Комарово (пригород Петербурга).

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Фото: скриншот / Google