Гон у лосей начался в Ленобласти

В этот период для самцов имеют большое значение рога, которые отражают его стать, возраст и здоровье.

По вечерам и на рассвете в лесах 47-ого региона всё чаще слышатся рёв и стоны лосей. Как сообщили в региональном комитете по животному миру, у сохатых пришло время гона.

Специалисты отметили, что гон у лосей длится с конца августа до начала октября. К этому времени у самцов вырастают и укрепляются рога, которыми они не прочь пощеголять. Также лоси начинают оставлять на деревьях "зачесы" и вытаптывать гонные поляны для привлечения самки. Рога для самца имеют большое значение, отражают его стать, возраст и здоровье. С их помощью они демонстрируют самкам готовность к спариванию и отпугивают конкурентов. Коме того, такое природное украшение способствует улучшению слуха лося на 19%, собирая звуки в сторону ушей. Это позволяет услышать призыв самки раньше соперника.

Также в ведомстве напомнили, что сезон охоты на взрослых самцов-лосей в регионе продлится весь сентябрь.

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Видео: ВКонтакте / Комитет по животному миру Ленинградской области