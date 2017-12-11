Голое видео из Киева: Обнаженный мужчина пытался угнать поезд метро

В сети появилось видео инцидента, который произошел на одной из станций Киевского метрополитена.

Пассажиры Киевского метрополитена стали свидетелями неприятного инцидента, который произошел на днях на одной из конечных станций метро.

На снятом очевидцем видео обнаженный мужчина прогуливался по составу в сторону машиниста. На все уговоры покинуть поезд "нудист" не соглашался, а порой вел себя агрессивно. Ему все-таки удалось пробраться в кабину машиниста, где он хотел угнать состав. Но ему это не удалось, так как он не сообразил, как управлять поездом. В этот момент его все-таки задержали работники метрополитена и стражи порядка.

Сообщается, что мужчина был в состоянии наркотического опьянения.

Видео: YouTube