Голодающий депутат Ленобласти Караваев согласился пообедать

Голодовка в "Крестах" длилась пять дней.

Депутат Заксобрания Ленобласти Сергей Караваев прекратил свою голодовку. Своим отказом от еды он хотел выразить протест против своего заключения.

Пять дней Караваев пил только чай и кисель и вот 26 сентября он отказался от своего намерения. Сейчас депутат находится в медицинском учреждении Крестов, его состояние оценили удовлетворительное.

Депутата обвиняют по статье за мошенничество с землей. С февраля 2019 года он находится под арестом. Днем 20 сентября чиновник начал голодовку из-за несогласия с действиями прокуратуры и следственных органов.

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