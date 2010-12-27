Голодающий депутат Ленобласти Караваев согласился пообедать

Депутат Заксобрания Ленобласти Сергей Караваев прекратил свою голодовку. Своим отказом от еды он хотел выразить протест против своего заключения.
Пять дней Караваев пил только чай и кисель и вот 26 сентября он отказался от своего намерения. Сейчас депутат находится в медицинском учреждении Крестов, его состояние оценили удовлетворительное.
Депутата обвиняют по статье за мошенничество с землей. С февраля 2019 года он находится под арестом. Днем 20 сентября чиновник начал голодовку из-за несогласия с действиями прокуратуры и следственных органов.
Фото: pixabay
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