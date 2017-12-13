Голландский министр подал в отставку из-за мечты встретиться с Путиным

Глава МИД Нидерландов, который соврал о личном присутствии на встрече с Путиным в 2006 году, подал в отставку.

Министр иностранных дел Нидерландов Халбе Зейлстра подал в отставку, сообщает РБК ссылаясь на Reuters. Известно, что 12 февраля, он сознался во лжи о том, что присутствовал на встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2006 году.

Министр Халбе Зейлстра решил, что теперь к его заявлениям будут относится с подозрением. А значит, что он не сможет эффективно выполнять свои обязанности.

Известно, что ранее Зейлстра рассказывал, что на этой встрече Владимир Путин говорил о "Великой России", в которую должны войти Россия, Белоруссия, Украина и прибалтийские страны. Однако Зейлстра заявил, что сам на встрече не присутствовал, а рассказал ему об этом ее участник. Министр решил привести эти слова от себя, чтобы защитить источник информации.

Но позже выяснилось, что это были слова бывшего исполнительного директора нефтяной компании Shell Йеруна ван дер Вера. Он заявил, что чиновник рассказывал историю с его слов. Причем экс-глава Shell отметил, что министр неверно истолковал рассказ о встрече с Путиным. "Российский президент говорил о России в историческом контексте, а не о планах захватить новые территории", - объяснил ван дер Вер.

Фото: Bloomberg / Jasper Juinen