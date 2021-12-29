Голикова заявила о снижении уровня коллективного иммунитета в 12 регионах

В 12 субъектах России снизился показатель коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе совещания президента страны Владимира Путина с членами кабмина РФ. По ее словам, такая тенденция была зафиксирована в течение новогодних праздников.
В российском правительстве снижение коллективного иммунитета связали с тем, что россияне своевременно не ревакцинировались. Голикова призвала руководство регионов страны обратить на этот фактор особое внимание.
К сожалению, за период новогодних праздников в 12 регионах страны показатель коллективного иммунитета снизился и это связано с тем, что те, кто вакцинировался и переболел более шести месяцев назад, не прошли повторную вакцинацию.
Татьяна Голикова, вице-премьер РФ
Ранее Голикова заявила о неизбежности нового подъема заболеваемости COVID-19 в России.
Видео: kremlin.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все