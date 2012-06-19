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Голикова: в 2023 году капитально отремонтируют более 1,5 тыс. зданий школ

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На ремонт и оснащение зданий предусмотрено еще 66,9 млрд рублей.

В 2023 году капитально отремонтируют более 1,5 тыс. зданий школ. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании правительства.

По ее словам, поручение по капитальному ремонту и оснащению российских школ реализуется в плановом режиме. Она подчеркнула, что с 1 сентября нынешнего года открылось более тысячи школ после капитального ремонта. На сегодняшний день ремонт завершен еще в 36 зданиях.

Голикова отметила, что на ремонт школ в 2023 году предусмотрено еще 66,9 млрд рублей. Средства, выделяемые из бюджета, используются также на оснащение зданий современным оборудованием и инвентарем.

Ранее Мишустин заявил, что правительство просубсидирует скидку на покупку деревянных домов.

Видео: Правительство России

Теги: вице-премьер россии, ремонт в школах, татьяна голикова
Категории: Лента новостей, Новости России,

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