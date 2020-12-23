Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что только в 11 регионах наблюдается естественный прирост населения. Заявление она сделала на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Сейчас 11 регионов страны демонстрируют естественный прирост населения.
Татьяна Голикова, вице-премьер РФ
Она подчеркнула, что об этом говорят данные Росстата. По словам Голиковой, прирост населения наблюдается в этих субъектах даже несмотря на пандемию.
Ранее Голикова заявила, что пандемия осложнила ситуацию со смертностью в России.
Видео: kremlin.ru
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