Об этом говорят данные Росстата.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что только в 11 регионах наблюдается естественный прирост населения. Заявление она сделала на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Сейчас 11 регионов страны демонстрируют естественный прирост населения. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Она подчеркнула, что об этом говорят данные Росстата. По словам Голиковой, прирост населения наблюдается в этих субъектах даже несмотря на пандемию.

Ранее Голикова заявила, что пандемия осложнила ситуацию со смертностью в России.

Видео: kremlin.ru