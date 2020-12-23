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Голикова сообщила, что только в 11 регионах наблюдается естественный прирост населения

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Об этом говорят данные Росстата.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что только в 11 регионах наблюдается естественный прирост населения. Заявление она сделала на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Сейчас 11 регионов страны демонстрируют естественный прирост населения.

Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Она подчеркнула, что об этом говорят данные Росстата. По словам Голиковой, прирост населения наблюдается в этих субъектах даже несмотря на пандемию.

Ранее Голикова заявила, что пандемия осложнила ситуацию со смертностью в России.

Видео: kremlin.ru

Теги: голикова, население, росстат
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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