Голикова: рекомендации регионам по повышению рождаемости сформируют до 15 апреля

Рекомендации регионам по повышению рождаемости федеральные чиновники сформируют до 15 апреля. Соответствующее заявление в рамках заседания Совета по стратегическому развитию страны и национальным проектам сделала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая с докладом перед президентом Владимиром Путиным. Эксперт напомнила о том, что сейчас по поручению правительства и лидера РФ работает группа, которая изучает все проблемы, связанные с эффективностью реализации мер поддержки. Работа разделена на три этапа.

До 15 апреля будут сформированы адресные рекомендации для всех субъектов РФ, направленные на повышение рождаемости, а также разработан дополнительный комплекс мер по поддержке рождаемости. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Татьяна Голикова пояснила, что до 25 декабря 2022 года года специалисты подготовят так называемый портрет женщины, которая хочет родить ребенка. Портрет будет сформирован как для России в целом, так и по каждому субъекту страны. Сведения будут основаны на статистических данных, информации от всероссийской переписи населения, данные по медицинским свидетельствам и социальных опросах общественного мнения.

Голикова: в 2023 году капитально отремонтируют более 1,5 тыс. зданий школ.

Фото и видео: Правительство России