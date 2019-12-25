Голикова рассказала, сколько россиян прошли углубленную диспансеризацию

Вице-премьер РФ рассказала о количестве пациентов, обследовавшихся после инфицирования ковидом.

Российский вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, сколько граждан страны прошли углубленную диспансеризацию. Н правительственном заседании с участием президента РФ Владимира Путина чиновники заметила, что услугой в системе здравоохранения с июля 2021 года воспользовались свыше 212 тысяч человек. Из них 84% ранее болели коронавирусом и обладают двумя и более хроническими заболеваниями.

Особая роль в сохранении жизни и здоровья наших граждан принадлежит углубленной диспансеризации. С 1 июля в регионах такая работа началась. Диспансеризацию сможет пройти любой желающий, но пристальное внимание тем, кто перенес новую коронавирусную инфекцию. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Вице-премьер рассказала, что по результатам обследований пациентов, 58,2% граждан подлежат диспансерному наблюдению.

Голикова: единовременную выплату родителям школьников получили 20,6 млн граждан.

Фото: YouTube / Всероссийское общество "Знание"