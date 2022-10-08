Голикова рассказала о работе организаций соцобслуживания

Вице-премьер сообщила о том, как государство помогает россиянам.

Российский вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о работе организаций социального обслуживания. Вопрос чиновница подняла в видеообращении к участникам Всероссийского молодёжного Форума социального призвания. Спикер уверена в том, что данное направление всегда будет находиться под пристальным вниманием общественности. Голикова добавила, что каждый третий гражданин РФ регулярно получает различную помощь (услуги, выплаты и консультации) в организациях соцобслуживания. В сфере социальной защиты и обслуживания трудоустроены около одного миллиона человек.

В социальной защите и социальном обслуживании занят почти 1 млн человек. Это и социальные центры, и дома-интернаты, и центры занятости, и клиентские службы Пенсионного, а в будущем – Социального фонда России, и некоммерческие организации, и благотворительные фонды. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

По мнению эксперта, государственные механизмы поддержки людей становятся более адресными, а помощь при этом - более клиентоориентированной. Сейчас во всех регионах страны ведется трансформация служб занятости, реализуются программы социального контракта и активного долголетия, расширяется охват по реабилитации пациентов с ограниченными возможностями. Татьяна Голикова пояснила, что до 2030 года сфера соцполитики будет оставаться одной из отраслей-драйверов экономической системы страны.

Голикова заявила, что новые меры охраны труда на производстве коснутся 10 млн работников.

Фото и видео: Правительство России

