Вице-премьер РФ рассказала о производственных нововведениях с 1 сентября.

Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что новые меры охраны труда на производстве коснутся 10 млн работников. Соответствующее заявление чиновница сделала в рамках оперативного совещания с кабинетом министров. Обновленные нормы вступили в законную силу с 1 сентября. В частности, правительство отменило устаревшие требования по обучению охране труда, так как многие места были цифровизированы.

Нормы закона, которыми предусмотрено формирование превентивно-профилактической модели охраны труда для обеспечения безопасности работников на производстве, которые коснутся более 10 млн работников. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Известно, что у работодателей в стране теперь появляется право принимать решение об освобождении отдельных работников от прохождения инструктажа и обучения по охране труда. При этом кабмин оставил ответственность работодателя за нарушения. Дополнительно вводится единый классификатор видов и причин несчастных случаев на производстве.

Голикова: выплаты пострадавшим на производстве смогут назначать на следующий день.

Фото и видео: Правительство России