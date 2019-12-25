Голикова: Выплаты пострадавшим на производстве смогут назначать на следующий день

Выплаты пострадавшим на производстве смогут назначать на следующий день. Соответствующее заявление в рамках оперативного совещания кабинета министров при премьере Михаиле Мишустине сделала вице-премьер России Татьяна Голикова. Чиновница заметила, что раньше это делалось по завершении служебного расследования.
Пострадавшим работникам в результате произошедшего несчастного случая на производстве страховые выплаты смогут назначаться уже на следующий день, а не по результатам завершения расследований несчастного случая.
Татьяна Голикова, вице-премьер РФ
Эксперт напомнила коллегам из правительства о том, что раньше такие обязательные расследования могли длиться до полугода.
Мишустин предложил возродить практику цеховых врачей.
Фото и видео: Правительство России
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