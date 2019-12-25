Голикова: Выплаты пострадавшим на производстве смогут назначать на следующий день

Вице-премьер рассказал, что раньше эту выплату пострадавшие могли получить даже через полгода после инцидента.

Выплаты пострадавшим на производстве смогут назначать на следующий день. Соответствующее заявление в рамках оперативного совещания кабинета министров при премьере Михаиле Мишустине сделала вице-премьер России Татьяна Голикова. Чиновница заметила, что раньше это делалось по завершении служебного расследования.

Пострадавшим работникам в результате произошедшего несчастного случая на производстве страховые выплаты смогут назначаться уже на следующий день, а не по результатам завершения расследований несчастного случая. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Эксперт напомнила коллегам из правительства о том, что раньше такие обязательные расследования могли длиться до полугода.

Мишустин предложил возродить практику цеховых врачей.

Фото и видео: Правительство России