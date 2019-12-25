  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Голикова рассказала о лотереях для вакцинированных от COVID-19
Сегодня, 17:07
152
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Голикова рассказала о лотереях для вакцинированных от COVID-19

0 0

Конкурс должен проводиться раз в месяц.

Российский вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о лотереях для вакцинированных от COVID-19. Об этом чиновница рассказала коллегам на правительственном совещании при участии президента Владимира Путина. Эксперты полагают, что целесообразно проводить мероприятия для граждан не чаще одного раза в месяц до конца текущего года.

Полагаем целесообразным проводить такие розыгрыши один раз в месяц до конца года. Это благодарность нашим гражданам за бережное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих.

Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Напомним, что впервые федеральная лотерея проведена 14 сентября. Победителями конкурса стали 495 граждан. Размер одного приза составил 100 тысяч рублей.

Регионам рекомендовали ввести допуск на мероприятия по QR-коду.

Фото: Правительство России

Теги: лотерея, сертификат вакцинации, татьяна голикова
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии