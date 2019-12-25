Российский вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о лотереях для вакцинированных от COVID-19. Об этом чиновница рассказала коллегам на правительственном совещании при участии президента Владимира Путина. Эксперты полагают, что целесообразно проводить мероприятия для граждан не чаще одного раза в месяц до конца текущего года.
Полагаем целесообразным проводить такие розыгрыши один раз в месяц до конца года. Это благодарность нашим гражданам за бережное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих.
Татьяна Голикова, вице-премьер РФ
Напомним, что впервые федеральная лотерея проведена 14 сентября. Победителями конкурса стали 495 граждан. Размер одного приза составил 100 тысяч рублей.
Регионам рекомендовали ввести допуск на мероприятия по QR-коду.
Фото: Правительство России
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