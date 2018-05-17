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В сети появилось видео плачущей Татьяны Голиковой на заседании Госдумы

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Глава Счетной палаты расплакалась, когда подводила итоги своего пребывания на посту.

Депутаты Госдумы проголосовали за досрочное снятие Татьяны Голиковой с поста главы Счетной палаты. После обсуждения вопроса ей предоставили слово. Во время подведения итогов своей работы на должности Голикова не смогла сдержать слез и расплакалась. Видео плачущей главы Счетной палаты появилось в сети.

Подводя итоги, Голикова отметила, что она и ее подчиненные старались максимально сохранить государственные ресурсы. Во время ее пребывания на посту в федеральный бюджет вернулись 42, 4 млрд рублей. Во время выступления политик еле сдерживала слезы. "Завершая… Сложно говорить", — сказала Голикова и после этих слов все-таки расплакалась.

Ранее мы писали, что Песков рассказал о сроках формирования нового правительства. Татьяне Голиковой предложили пост вице-премьера по социальной политике.

Видео:  YouTube / Новостной портал России

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Категории: Лента новостей Новости России

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