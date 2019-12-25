Голикова поручила проработать вопрос доступной медпомощи бездомным

Кроме того она поручила проработать вопрос о возможности развития системы профилактики бездомности.

Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила Министерству здравоохранения совместно с Министерством трудом и Фондом обязательного медицинского страхования разработать рекомендации по обеспечению доступности медпомощи для граждан без определенного места жительства. Соответствующее поручение опубликовано на сайте правительства РФ.

Оно должно быть выполнено в срок до 30 октября 2021 года.

Кроме того, Голикова поручила МВД и Минтруду до 20 сентября проработать вопрос о возможности развития системы профилактики бездомности и доступной помощи гражданам без определенного места жительства.

Напомним, в конце марта текущего года Уставной суд Петербурга удовлетворил иск нескольких депутатов Законодательного Собрания о формате предоставления социальной помощи бездомным гражданам. По их словам, ранее был установлен такой порядок получения соцпомощи, при котором получить ее могут не все, так как для этого нужно встать на учет. Некоторые не могут это осуществить из-за невозможности документально подтвердить факт проживания в городе.

Ранее мы сообщали, что бездомным в Нью-Йорке будут платить $1250 в месяц в качестве эксперимента.

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