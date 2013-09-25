Голикова: новый подъем заболеваемости COVID-19 в России неизбежен

Вице-премьер заявила о необходимости соблюдения ограничительных мер, которые были выработаны ранее.

Новый подъем заболеваемости COVID-19 в России неизбежен. Об этом в ходе совещания с президентом страны Владимиром Путиным заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, в России необходимо по-прежнему соблюдать ограничительные меры, которые были выработаны ранее.

Нам нужно значимо снизить заболеваемость и достигнуть тех искомых показателей коллективного иммунитета, который мы себе обозначили для того, чтобы наиболее безопасно пройти новый эпидемический подъем, а он будет. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Она отметила, что очередного скачка заболеваемости коронавирусом не удалось миновать в других государствах мира.

Накануне гендиректор центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев заявил, что четвертая волна коронавирусной инфекции в России пошла на спад. По расчетам экспертов, она оказалась самой короткой: ее подъем пришелся на середину сентября, пик – на октябрь, а спад - на вторую половину текущего месяца.

Ранее Голикова заявила о том, что национальный уровень коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции по стране достиг 50,4%.

Видео: kremlin.ru