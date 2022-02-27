Гол и передача Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Нэшвилл"

Матч вошел в топ-10 в истории хоккея по посещаемости.

"Тампа" обыграла "Нэшвилл" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Ниссан Стэдиум" в Нэшвилле.

Российский форвард "Тампы" Никита Кучеров был признан второй звездой матча. Он помог отличиться Брейдену Пойнту, а также забросил шайбу во втором периоде. Отметим, что игра прошла в рамках стадионной серии НХЛ и вошла в топ-10 в истории хоккея по посещаемости. Встречу с трибун смотрели 68 619 зрителей.

В нынешнем регулярном сезоне НХЛ Никита Кучеров провел за "Тампу" 16 матчей и набрал 24 (9+15) очка.

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Видео: Youtube/SPORTSNET