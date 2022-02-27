Гол и передача Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Нэшвилл"

"Тампа" обыграла "Нэшвилл" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Ниссан Стэдиум" в Нэшвилле.
Российский форвард "Тампы" Никита Кучеров был признан второй звездой матча. Он помог отличиться Брейдену Пойнту, а также забросил шайбу во втором периоде. Отметим, что игра прошла в рамках стадионной серии НХЛ и вошла в топ-10 в истории хоккея по посещаемости. Встречу с трибун смотрели 68 619 зрителей.
В нынешнем регулярном сезоне НХЛ Никита Кучеров провел за "Тампу" 16 матчей и набрал 24 (9+15) очка.
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Видео: Youtube/SPORTSNET
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