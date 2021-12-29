Гол Черышева вывел "Валенсию" в 1/8 финала Кубка Испании

Российский полузащитник отличился в концовке матча.

"Валенсия" обыграла на выезде "Картахену" со счетом 2:1 в матче 1/16 финала Кубка Испании по футболу.

Автором победного гола в составе "Валенсии" стал полузащитник Денис Черышев. 31-летний россиянин отличился в добавленное ко второму тайму время, удачно сыграв на добивании мяча. Этот гол стал для Черышева первым в нынешнем сезоне.

Благодаря этой победе "Валенсия" вышла в 1/8 финала Кубка Испании. Ее следующий соперник будет известен завтра, 7 января.

Ранее нападающий "Челси" Лукаку извинился перед болельщиками за скандальное интервью.

Видео: YouTube / Real Federación Española Fútbol