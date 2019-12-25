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В Петербурге выполнен годовой план по обустройству новых нерегулируемых пешеходных переходов
Сегодня, 9:43
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге выполнен годовой план по обустройству новых нерегулируемых пешеходных переходов

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В этом году в 15 районах Петербурга обустроены 32 новых нерегулируемых пешеходных перехода.

В Петербурге выполнен годовой план по обустройству новых нерегулируемых пешеходных переходов. В этом году в 15 районах Петербурга обустроены 32 новых нерегулируемых пешеходных перехода. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Новые переходы оборудованы дорожными знаками и разметкой, для беспрепятственного передвижения людей с ограниченными возможностями на тротуарах занижен бордюрный камень. Вблизи детских образовательных учреждений по восьми адресам установлены сигнальные светофоры для привлечения внимания водителей.

В соответствии с государственными стандартами пешеходные переходы располагаются через 200-300 метров.

Также Петербург потратит 83 млрд рублей на развитие транспортной системы в 2023 году.

Фото: Piter.tv

 

Теги: пешеходный переход
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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