В этом году в 15 районах Петербурга обустроены 32 новых нерегулируемых пешеходных перехода.

В Петербурге выполнен годовой план по обустройству новых нерегулируемых пешеходных переходов. В этом году в 15 районах Петербурга обустроены 32 новых нерегулируемых пешеходных перехода. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Новые переходы оборудованы дорожными знаками и разметкой, для беспрепятственного передвижения людей с ограниченными возможностями на тротуарах занижен бордюрный камень. Вблизи детских образовательных учреждений по восьми адресам установлены сигнальные светофоры для привлечения внимания водителей.

В соответствии с государственными стандартами пешеходные переходы располагаются через 200-300 метров.

Также Петербург потратит 83 млрд рублей на развитие транспортной системы в 2023 году.

Фото: Piter.tv