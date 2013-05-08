С начала ода цены выросли на потребительские товары на 4,75%.

В России с 31 августа по 6 сентября недельная инфляция замедлилась до 0,07%. По данным Росстата, цены на потребительские товары в стране с начала 2021 года выросли на 4,75%.

В Минэкономразвития сообщили, что годовая инфляция в России на 6 сентября составила 6,74%.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников ранее отмечал, что прогноз по инфляции на этот год год может быть повышен до более 5%.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что экспортеры сырья, которые получают сверхдоходы из-за роста цен на сырье, должны поделиться с россиянами.

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