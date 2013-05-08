  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Годовая инфляция в России на 6 сентября составила 6,74%
Сегодня, 22:25
69
shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

Годовая инфляция в России на 6 сентября составила 6,74%

0 0

С начала ода цены выросли на потребительские товары на 4,75%.

В России с 31 августа по 6 сентября недельная инфляция замедлилась до 0,07%. По данным Росстата, цены на потребительские товары в стране с начала 2021 года выросли на 4,75%.  

В Минэкономразвития сообщили, что годовая инфляция в России на 6 сентября составила 6,74%.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников ранее отмечал, что прогноз по инфляции на этот год год может быть повышен до более 5%.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что экспортеры сырья, которые получают сверхдоходы из-за роста цен на сырье, должны поделиться с россиянами. 

Фото: pixabay 

Теги: годовая инфляция в россии, рост цен на продукты
Категории: Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии