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В Петербурге годовая инфляция составила 8,7%
Сегодня, 8:07
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге годовая инфляция составила 8,7%

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Это больше, чем в Москве.

По итогам 2021 года рост цен на товары в Петербурге составил 8,7%. Статистику приводит Росстат. По уровню инфляции Северная столица опередила даже Москву (за год 7,1%).

За декабрь прошлого года потребительская инфляция в Северной столице выросла на 1,3%. Если сравнивать с Москвой, то там этот же показатель повысился на 0,9%.

Цены на овощи и фрукты по итогам 2021 года увеличились на 13,98%. Среди непродовольственных товаров больше всего подорожали строительные товары – плюс 23,7%.

Ранее Смольный сообщил о росте величины прожиточного минимума в Петербурге в среднем на 10%.

Фото: pexels

Теги: инфляция, продукты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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