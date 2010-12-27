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На Московском проспекте годовалый ребенок выпил средство "Крот"
Сегодня, 17:40
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Rybka123
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На Московском проспекте годовалый ребенок выпил средство "Крот"

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Малыш получил химические ожоги пищевода, желудка и губ.

В пятницу, 31 августа, в детскую больницу №5 имени Филатова был доставлен годовалый ребенок, случайно выпивший химическое средство "Крот". Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Как стало известно, ребенок добрался до бытовой химии у себя дома на Московском проспекте. По не усмотрению родителей малыш отхлебнул из бутылки и получил химические ожоги пищевода, желудка и губ. Врачи оценивают его состояние как средне тяжести.

Служба по делам несовершеннолетних ведет проверку по факту происшествия.

Ранее на Piter.TV: В Санкт-Петербурге двое детей отравились крысиным ядом. 

Фото: pixabay.com

Теги: годовалый ребенок , крот средства для прочистки труб , московский проспект
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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