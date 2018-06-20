  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Годовалый малыш едва не расшиб голову в квартире на северо-востоке Петербурга
Сегодня, 8:54
87
Alena_Zinovieva

Годовалый малыш едва не расшиб голову в квартире на северо-востоке Петербурга

0 0

Ребенка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.

Днем 3 апреля из квартиры в Красногвардейском районе Петербурга госпитализировали годовалого мальчика. Ребенка доставили в детскую больницу №19 с закрытой черепно-мозговой травмой. Об этом пишут "Невские новости".

В момент госпитализации малыш находился в тяжелом состоянии. Вместе с ним в больницу уехала 40-летняя мать.

При каких обстоятельствах ребенок получил травму, неизвестно. Возможно, мальчик ударился головой по недосмотру родителей.

Полиция ведет расследование, разбирается в обстоятельствах случившегося.

Ранее мы писали, что в петербургской школе медик и учитель не отпустили с урока ученика с сотрясением.

Фото: Piter.TV

Местоположение на карте:

Теги: госпитализация, закрытая черепно-мозговая травма, расшиб голову
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Оставить комментарий