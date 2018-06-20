Годовалый малыш едва не расшиб голову в квартире на северо-востоке Петербурга

Днем 3 апреля из квартиры в Красногвардейском районе Петербурга госпитализировали годовалого мальчика. Ребенка доставили в детскую больницу №19 с закрытой черепно-мозговой травмой. Об этом пишут "Невские новости".
В момент госпитализации малыш находился в тяжелом состоянии. Вместе с ним в больницу уехала 40-летняя мать.
При каких обстоятельствах ребенок получил травму, неизвестно. Возможно, мальчик ударился головой по недосмотру родителей.
Полиция ведет расследование, разбирается в обстоятельствах случившегося.
Ранее мы писали, что в петербургской школе медик и учитель не отпустили с урока ученика с сотрясением.
Фото: Piter.TV
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