Годовалый малыш едва не расшиб голову в квартире на северо-востоке Петербурга

Ребенка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.

Днем 3 апреля из квартиры в Красногвардейском районе Петербурга госпитализировали годовалого мальчика. Ребенка доставили в детскую больницу №19 с закрытой черепно-мозговой травмой. Об этом пишут "Невские новости".

В момент госпитализации малыш находился в тяжелом состоянии. Вместе с ним в больницу уехала 40-летняя мать.

При каких обстоятельствах ребенок получил травму, неизвестно. Возможно, мальчик ударился головой по недосмотру родителей.

Полиция ведет расследование, разбирается в обстоятельствах случившегося.

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Фото: Piter.TV