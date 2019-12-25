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Годовалая девочка отравилась "Тайдом" в квартире на Рыбацком проспекте
Сегодня, 10:08
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Годовалая девочка отравилась "Тайдом" в квартире на Рыбацком проспекте

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Ребенок по недосмотру матери проглотил одну капсулу средства для стирки.

Во вторник 30 ноября в полицию Петербурга поступила телефонограмма из Детской городской больницы №5. Медики рассказали о госпитализации годовалой девочки с острым отравлением средством бытовой химии. Об этом стало известно Piter.TV.

Ребенка госпитализировали из квартиры на Рыбацком проспекте. По словам матери, ее маленькая дочь случайно проглотила одну капсулу "Тайд" для стирки вещей. Сейчас девочка находится в состоянии средней степени тяжести.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее на Черкасова нашли труп новорожденного мальчика.

Фото: pixabay.com

Теги: дети, отравление
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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