Гнилой труп мужчины всплыл у набережной Макарова

Тело 30-летнего мужчины направили в морг.

Рано утром 2 июня в полицию обратились петербуржцы, которые заявили, что по реке в сторону Тучкова моста плывет труп. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Сотрудники МЧС извлекли тело недалеко от дома №12 по набережной Макарова. На вид, мужчине 30 лет, на нем были надеты утепленная куртка, темно-синие джинсы, черные кроссовки с белой подошвой.

На теле не нашли внешних признаков насильственной смерти, труп уже поддался гнилостным изменениям. Тело направили в морг для выяснения причины смерти.

Ранее в Петербурге задержали напавшего на собутыльников с ножом мужчину.

Фото: Piter.TV