Дорожники помогли с переездом семье краснокнижных аистов во время ремонта трассы P-23

Гнездо весом почти 200 кг было перенесено несколькими специалистами с помощью крана.

Во время проведения капитального ремонта федеральной трассы Р-23 в деревне Кузнецово (Ленобласть) специалисты помогли переселить семью краснокнижных аистов из старого гнезда в новое. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ "Упрдор "Северо-Запад".

Администрация Мшинского сельского поселения обратилась с просьбой сохранить два птичьих гнезда, которые находятся под угрозой исчезновения аистов, расположенные на 85-м и 95-м километрах магистрали. Одно из гнезд было перенесено и установлено на специально подготовленную новую металлическую опору.

Гнездо весом почти 200 кг было перенесено несколькими специалистами с помощью крана. Ожидается, что аисты прилетят после 10 марта.

Ранее мы сообщили о том, что в грачевник на Дудергофских высотах прилетели грачи.

Фото: Telegram / ФКУ "Упрдор "Северо-Запад"