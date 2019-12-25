Главврач Городского онкодиспансера рассказал о задержании медсестер

Их подозревают в хищении дорогостоящих препаратов для лечения онкобольных.

Профессор, доктор медицинских наук, главный врач Городского онкодиспансера Эльдар Топузов прокомментировал информацию о задержании медсестер. Он заявил, что в субботу в диспансере на проспекте Ветеранов, действительно, проводились обыски. Следственные органы осмотрели помещения, в котором хранились онкопрепараты, а также изъяли документацию. Об этом пишет "Доктор Питер".

По словам Топузова, в диспансере всегда производился жесткий контроль, однако история последних дней показала, что его необходимо усилить. Возможно, в медучреждении появится общий центр, куда будет ограничен доступ некоторого персонала.

Главврач сообщил, что ему известно только о задержании медсестер, в том числе Городского онкологического диспансера. Информации по врачам он не имеет, поэтому говорить о "деле онкологов" некорректно. "Речь идет о хищении на уровне медсестер", - заявил Эльдар Топузов.

Ранее стало известно об обысках сразу в нескольких клиниках Петербурга, в которых лечат онкобольных. По версии следствия, медработники похищали дорогостоящие онкопрепараты, а затем продавали их. В рамках расследования были задержаны 16 подозреваемых.

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