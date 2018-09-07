Главу МО "Гавань" хотят привлечь к ответственности из-за поста о Госпитале ветеранов

В прокуратуру обратился главный врач медучреждения на Старорусской.

Главврач "Госпиталя для ветеранов войн" хочет привлечь к ответственности главу МО "Гавань" Нэлли Вавилину. Об этом женщина заявила на своей странице в Facebook 8-го июня.

С соответствующим заявлением он обратился в прокуратуру Невского района. Также Максим Кабанов является руководителем временного госпиталя в "Ленэкспо". Мужчина считает, что муниципальный депутат распространяла недостоверную информацию.

Ранее Вавилина написала о том, в каких условиях работаю медработники Госпиталя на Старорусской улице. По ее словам, сотрудники не обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты, при этом контактируют с больными COVID-19. Депутат также обращает внимание на то, что под "внебольничной пневмонией", которую лечат в учреждении, на самом деле скрывается коронавирус.

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Фото: носит иллюстративный характер / Ветераны войн - Госпиталь , СПб, Народная 21 / VK